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Arrêté
HD6141
1 000 g
cuve amovible
avec zone froide
Empêche les résidus d'aliments de carboniser : l'huile est plus propre et donc plus saine, plus longtemps. Vos aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux !
La friteuse Philips réduit frire les odeurs indésirables et passe au lave-vaisselle. Remplacement inutile.
Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage rapide et facile.
Notation globale