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HD5830/90
De puissantes performances avec une cuisson jusqu'à 2 000 W
Installation rapide. Cuisson simple. Nettoyage facile.
Cuisinez à votre façon : 4 préréglages, des soupes aux poêlées
Une cuisine plus sûre avec l'arrêt automatique et la sécurité enfant
Branchez simplement la plaque de cuisson, et voilà, tout est prêt pour cuisiner !
Personnalisez votre expérience culinaire quotidienne selon vos besoins grâce aux 8 niveaux de puissance et de température réglables. De la cuisson lente à l'ébullition rapide, profitez d'un contrôle précis pour des repas savoureux et nutritifs.
Soyez prêt en un clin d'œil et cuisinez à votre façon grâce aux 4 programmes de cuisson prédéfinis : ébullition, poêlée, soupe et basse température.
Notation globale