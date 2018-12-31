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Plaque à induction série 3000Plaque à induction Haloplates

HD5830/90

Gagnez de la place, cuisinez partout
De la cuisine à la table, cuisinez à votre façon avec la plaque de cuisson à induction Philips série 3000. Avec 8 niveaux de puissance allant jusqu'à 2 000 W et 4 préréglages pratiques, elle garantit une cuisson simple et fiable dans toutes les cuisines.
Voir tous les avantages

Cuisson facile et performances exceptionnelles dans toutes les cuisines

Gagnez de la place, cuisinez partout

  • De puissantes performances avec une cuisson jusqu'à 2 000 W

  • Installation rapide. Cuisson simple. Nettoyage facile.

  • Cuisinez à votre façon : 4 préréglages, des soupes aux poêlées

  • Une cuisine plus sûre avec l'arrêt automatique et la sécurité enfant

Installation instantanée

Installation instantanée

Branchez simplement la plaque de cuisson, et voilà, tout est prêt pour cuisiner !

Contrôle précis avec 8 niveaux de cuisson

Contrôle précis avec 8 niveaux de cuisson

Personnalisez votre expérience culinaire quotidienne selon vos besoins grâce aux 8 niveaux de puissance et de température réglables. De la cuisson lente à l'ébullition rapide, profitez d'un contrôle précis pour des repas savoureux et nutritifs.

4 programmes de cuisson intuitifs pour vos repas quotidiens.

4 programmes de cuisson intuitifs pour vos repas quotidiens.

Soyez prêt en un clin d'œil et cuisinez à votre façon grâce aux 4 programmes de cuisson prédéfinis : ébullition, poêlée, soupe et basse température.

Spécificités Techniques

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