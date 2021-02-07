Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC9630/20
Pression maxi. 6,7 bars
Jusqu'à 470 g d'effet pressing
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Récompenses
3.9
sur 6
9
Avis
tsitenberg
07/02/2021
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips
Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!
Avantages
Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!
Contre
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
iLLuSioN7
28/07/2020
Ελλάδα
άψογο
το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.
Avantages
αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο
Contre
αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
georkoro
10/05/2018
Ελλάδα
Αψογο
Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού