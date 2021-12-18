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Arrêté
Pression maxi. 6,5 bar
Effet pressing jusqu'à 440 g
Réservoir d'eau de 2,5 l
Un fer ultra-léger
Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.
Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Récompenses
4.2
sur 6
20
Avis
89%
recommandent ce produit
enmirc
18/12/2021
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν είναι τέλειο
Αυτό το προϊόν είναι τέλειο. Παράγει ατμό πολύ γρήγορα και είναι πολύ εύκολο στη χρήση και φυσικά σιδερώνει πολύ καλά
Avantages
Απολύτως τα πάντα
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Πολύ καλό σίδερο!
Άψογο σιδέρωμα με πολύ καλό ατμό και ελαφριά κατασκευή. Δεν κουράζει ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση. Η δεξαμενή νερού έχει μεγάλη χωρητικότητα χωρίς να χρειάζεται συνέχεια συμπλήρωση. Επίσης το σύστημα αλάτων είναι εξαιρετικό.
Avantages
Ελαφριά κατασκευή με πολύ ατμό!
Contre
Τίποτα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
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JAFP
20/10/2021
Portugal
Ferro Aqua Pro GC9325 - Excelente produto.
Excelente performance, qualidade de construção, funcional e fiável.
Avantages
Boa qualidade de construção, funcional e fiável.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ferro com gerador de vapor