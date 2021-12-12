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Arrêté
Pression maxi. 6,5 bar
Effet pressing jusqu'à 420 g
Réservoir d'eau de 2,5 l
Un fer ultra-léger
Pratique, le réservoir d'eau extra-large d'une capacité de 2,5 l, permet jusqu'à 3 heures de repassage ininterrompu, avec un seul remplissage. Il est également transparent et offre une vue à 360°, ce qui vous permet de savoir facilement la quantité d'eau restante pour produire une vapeur efficace. Lorsqu'un remplissage est enfin nécessaire, son grand orifice de remplissage vous permet de le remplir facilement sous le robinet, ou encore au moyen d'un pichet ou d'une bouteille, à tout moment du repassage.
Un détartrage régulier protège votre fer et vous permet de maintenir une production optimale de vapeur. La fonction exclusive Easy De-Calc Plus, idéalement positionnée, est parfaite pour éliminer le calcaire et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Une fois l'appareil refroidi, il vous suffit de retirer le bouton Easy De-Calc, et de recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire dans une tasse pour les jeter.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Récompenses
4.8
sur 6
41
Avis
97%
recommandent ce produit
12/12/2021
Portugal
Partie de promotion
É um produto de alta qualidade
Porque e uma marca excelente. Recomendo a toda família e amigos. Já tive um dos primeiros que saiu no mercado e durante muito tempo não consegui encontrar outro igual
Avantages
A roupa fica muito bem passada
Contre
Para mim nao tem desvantagens
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
HCSantos
07/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Ferro tipo profissional
Fantástica caldeira. Dos melhores ferro que já me passaram nas mãos. Só o facto de não me ter que preocupar com a temperatura de cada tipo de tecido é maravilhoso. Recomendo avidamente. Não se vai arrepender.
Avantages
Regula a temperatura sozinho. Ferro leve
Contre
Não passa a roupa sozinho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
05/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Ferro toopppp.
Recomendo. Estou a pensar em trocar todos os electrodomésticos pequenos para a Philips...
Avantages
Super prático... adoro sempre que posso recomendo a marca.
Contre
Ñ tem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
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Jusqu’à 45 % d’économie d’énergie selon la norme CEI 603311, comparaison entre le mode ÉCO et le mode TURBO