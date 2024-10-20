Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC8962/40
Pression maxi. 7,5 bar
Jusqu'à 520 g d'effet pressing
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Un fer ultra-léger
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Récompenses
4.2
sur 6
9
Avis
ΑΒΨΩ
20/10/2024
Ελλάδα
Πολύ καλό!
Πολύ καλό και εξυπηρετικό, εύκολο στη χρήση και αποτελεσματικό.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Sofy1976
03/12/2021
Portugal
Partie de promotion
Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades
Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa
Avantages
Leve
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
14/10/2021
Portugal
Acheteur vérifié
O artigo superou as expectativas na funcionalidade
O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...
Avantages
Leveza
Contre
Preço
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode par défaut, sur la base du protocole IEC 60311