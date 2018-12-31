Chambre de vaporisation ProVelocity : débit vapeur continu

Une pompe haute pression transfère l'eau du réservoir d'eau au fer. Un grand volume d'eau circule dans la chambre de vaporisation à très haute vitesse, ce qui permet à la semelle de libérer une vapeur très puissante à un débit régulier et ininterrompu sans créer de condensation.