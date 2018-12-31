Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC7840/20
Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 400 g
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
Le réservoir transparent de 1,5 l vous permet 1,5 h d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet, grâce à sa grande ouverture de remplissage.
La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.
Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus compactes que jamais.
Récompenses
Notation globale
Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode Turbo, sur la base du protocole IEC 60311
Par rapport au fer vapeur Azur de Philips