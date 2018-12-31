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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Arrêté

PerfectCare CompactCentrale vapeur

GC7840/20

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La vapeur puissante et continue vous permet de terminer rapidement tout votre repassage, et grâce à la technologie OptimalTEMP, vous n'avez plus à changer manuellement la température. Compact et léger pour une utilisation et un rangement facilités.
Voir tous les avantages

Notre centrale vapeur la plus compacte

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 400 g

  • Réservoir d'eau 1,5 l

  • Système de verrouillage

Grand réservoir pour une utilisation prolongée

Grand réservoir pour une utilisation prolongée

Le réservoir transparent de 1,5 l vous permet 1,5 h d'utilisation continue. Vous voyez clairement la quantité d'eau restante, et vous pouvez le remplir facilement au robinet, grâce à sa grande ouverture de remplissage.

Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer

La fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement votre centrale vapeur au bout de quelques minutes d'inutilisation. Ceci permet des économies d'énergie et une plus grande tranquillité d'esprit quant à la sécurité.

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Design léger et compact pour une utilisation et un rangement facilités

Le format compact et léger est pratique à ranger et tient facilement sur la table à repasser. Grâce à la technologie exclusive ProVelocity, nos centrales vapeur sont plus compactes que jamais.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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Mentions légales

  1. Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode Turbo, sur la base du protocole IEC 60311

  2. Par rapport au fer vapeur Azur de Philips