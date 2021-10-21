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Arrêté
GC7833/80
Pression de la pompe 6 bars max.
Effet pressing jusqu'à 350 g
Réservoir d'eau 1,5 l
Système de verrouillage
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
Récompenses
3.9
sur 6
23
Avis
Tasosgood
21/10/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Just Perfect.
Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
George2020
17/01/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Otima compra
Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Winky
18/11/2019
Portugal
Partie de promotion
Excelente Ferro com gerador de Vapor
Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec le mode ÉCO par rapport au mode Turbo, sur la base du document IEC 60311
Par rapport au fer vapeur Azur Performer de Philips