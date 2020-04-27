Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
GC7057/20
Pression de la pompe maxi. 6 bar
Effet pressing jusqu'à 340 g
Réservoir d'eau de 2 l
Design compact
Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.
Récompenses
3.3
sur 6
15
Avis
ΝΤΙΑΝΑ
27/04/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ.
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙ ΓΙΑ ΤΙ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ζυγος59
30/03/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
ωραιο
καλο σιδερο σε ολα τα ειδη ρουχων , μεγαλο δοχειο νερου
Avantages
ολα
Contre
μονο ο θορυβος , και θα ηθελα να κλεινει σε κουτι η συσκευη
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Barbie 30
14/10/2019
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο δεν έχω κανένα πρόβλημα έως τώρα και πολύ εύκολο στην χρήση.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Viva GC7057/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed