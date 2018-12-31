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Arrêté
GC330/47
1 000 W
Plaque chauffante
Débit de vapeur continu automatique
Brosse
La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.
La technologie SmartFlow garantit un excellent repassage car le débit de vapeur optimisé chauffe la plaque. Ainsi, la plaque reste à une température optimale et sûre pour tous les tissus, tout en évitant efficacement les taches d'humidité. Elle est dotée d'un revêtement qui assure une glisse efficace et une bonne résistance à la corrosion.
La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.