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  • Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur
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Arrêté

Steam&Go 2-in-1Défroisseur à main

GC330/47

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Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur
Ce défroisseur à main est idéal pour les retouches de dernière minute et les vêtements difficiles à repasser. Pratique et rapide, il complète parfaitement votre fer à repasser. Ce modèle est doté d'une plaque chauffante et d'une fonction 2 en 1 permettant un défroissage horizontal.
Voir tous les avantages

Idéal pour les vêtements fragiles et les déplacements

Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur

  • 1 000 W

  • Plaque chauffante

  • Débit de vapeur continu automatique

  • Brosse

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

Plaque chauffante SmartFlow pour un résultat optimal

La technologie SmartFlow garantit un excellent repassage car le débit de vapeur optimisé chauffe la plaque. Ainsi, la plaque reste à une température optimale et sûre pour tous les tissus, tout en évitant efficacement les taches d'humidité. Elle est dotée d'un revêtement qui assure une glisse efficace et une bonne résistance à la corrosion.

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

Débit de vapeur continu automatique fourni par une pompe électrique

La pompe électrique fournit un débit de vapeur continu afin d'éliminer facilement et rapidement les faux plis.

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.