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Série 8000 AzurFer vapeur

DST8050/20

3
| (2) Avis

2 Récompenses

Des résultats parfaits en une seule fois
Repassage puissant avec notre nouveau fer Philips Azur série 8000. Avec la fonction vapeur Turbo 260 g, vous pouvez désormais éliminer les faux plis les plus tenaces en une seule fois. Commencez en un rien de temps avec une puissance de 3000 W et obtenez des résultats parfaits grâce à un débit vapeur puissant et continu.
Voir tous les avantages

La vapeur dotée de la plus grande puissance intelligente

Des résultats parfaits en une seule fois

  • Puissance de 3 000 W

  • Débit vapeur continu de 100 g/min

  • Effet pressing Turbo de 260 g

  • Aucun risque de brûlure

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Commencez votre repassage en un rien de temps grâce à une puissance accrue, pour un temps de chauffe rapide.

Jusqu'à 100 g/min de débit vapeur continu et puissant

Jusqu'à 100 g/min de débit vapeur continu et puissant

La Série Azur 8000 offre un débit vapeur puissant et continu jusqu'à 100 g/min pour éliminer les faux plis plus rapidement.

L'effet turbo de 260 g permet d'éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet turbo de 260 g permet d'éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing longue durée offre plus de puissance pour éliminer les faux plis tenaces des tissus plus épais comme votre jean préféré. Un effet Turbo jusqu'à 260 g pour un repassage encore plus puissant.

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3.0

sur 6

2

Avis

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Avantages

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

30/01/2024

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Avantages

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Contre

pessima qualidade

Cet avis concerne le produit Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

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