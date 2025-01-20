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DST8050/20
Puissance de 3 000 W
Débit vapeur continu de 100 g/min
Effet pressing Turbo de 260 g
Aucun risque de brûlure
Commencez votre repassage en un rien de temps grâce à une puissance accrue, pour un temps de chauffe rapide.
La Série Azur 8000 offre un débit vapeur puissant et continu jusqu'à 100 g/min pour éliminer les faux plis plus rapidement.
L'effet pressing longue durée offre plus de puissance pour éliminer les faux plis tenaces des tissus plus épais comme votre jean préféré. Un effet Turbo jusqu'à 260 g pour un repassage encore plus puissant.
Récompenses
3.0
sur 6
2
Avis
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Avantages
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Acheteur vérifié
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Avantages
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Contre
pessima qualidade
Cet avis concerne le produit Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor
Cet avis concerne le produit Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor