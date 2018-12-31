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DST7030/20
Débit vapeur continu de 50 g/min
Effet pressing de 250 g
Semelle SteamGlide Plus
Arrêt automatique
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable.
Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.
Notation globale