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  • Vapeur puissante assurée
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Série 7000Fer à vapeur HV bleu foncé

DST7030/20

Vapeur puissante assurée
Des performances durables avec le système anticalcaire Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Plus résistant encore mieux aux rayures.
Voir tous les avantages

Grâce à notre effet pressing amélioré

Vapeur puissante assurée

  • Débit vapeur continu de 50 g/min

  • Effet pressing de 250 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Arrêt automatique

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Fonction Quick Calc Release

Fonction Quick Calc Release

Système Quick Calc Release pour un nettoyage facile du fer et une production de vapeur durable.

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

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