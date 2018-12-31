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DST7020/20
Débit de vapeur continu 50 g/min
Effet pressing 250 g
Semelle SteamGlide Plus
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.
Notre semelle SteamGlide Plus glisse parfaitement sur tous les vêtements. Antiadhésive et facile à nettoyer, elle offre une excellente résistance aux rayures et à l'usure.
Notation globale