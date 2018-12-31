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  • Vapeur puissante assurée
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Série 7000Fer à vapeur louros/bleu coton

DST7020/20

Vapeur puissante assurée
Des performances durables avec le système anticalcaire Quick Calc Release et la semelle SteamGlide Plus résistant encore mieux aux rayures.
Voir tous les avantages

Grâce à notre effet pressing amélioré

Vapeur puissante assurée

  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 250 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 250 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Le système anti-goutte évite les taches pendant le repassage

Notre système anti-goutte permet d'éviter que des gouttes d'eau ne se forment et tachent les tissus. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Semelle SteamGlide Plus

Semelle SteamGlide Plus

Notre semelle SteamGlide Plus glisse parfaitement sur tous les vêtements. Antiadhésive et facile à nettoyer, elle offre une excellente résistance aux rayures et à l'usure.

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