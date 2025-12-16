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Distributeur d'eau
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Le distributeur d'eau fixé au bas du réservoir permet de dispenser en permanence la quantité d'eau nécessaire pour assurer un niveau d'humidité constant de la lingette.
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