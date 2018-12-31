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  • Distributeur d'eau 30 trous pour l'Aqua Plus série 8000
  • Distributeur d'eau 30 trous pour l'Aqua Plus série 8000

Arrêté

Distributeur d'eau

CP0178/01

Distributeur d'eau 30 trous pour l'Aqua Plus série 8000
Le distributeur d'eau fixé au bas du réservoir permet de dispenser en permanence la quantité d'eau nécessaire pour assurer un niveau d'humidité constant de la lingette.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Série 8000 Aqua Plus

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XC8347/01R1

Série 8000 Aqua Plus

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PowerPro Aqua

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Système d'aspiration et nettoyage

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Distributeur d'eau 30 trous pour l'Aqua Plus série 8000

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