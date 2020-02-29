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Arrêté
Pas de 0,5 mm
Lames 100 % métal
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Guide de coupe dynamique
Idéale pour la barbe de 3 jours, la tondeuse à barbe Philips est dotée de notre nouveau guide de coupe dynamique : un sabot qui soulève et guide les poils jusqu'au niveau des lames, pour une coupe uniforme.
Cette tondeuse est pourvue de lames 100 % métal doublement affûtées qui coupent davantage de poils à chaque passage, pour une coupe plus rapide.
Conçues pour prévenir les égratignures et l’irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.
4.4
sur 6
606
Avis
92%
recommandent ce produit
sanglier6969
29/02/2020
België
Acheteur vérifié
Première coupe réussie, pour l'instant fonctionne
Coupe bien, à voir dans le temps, et aussi durée de vie ?
Avantages
coupe bien
Contre
ne sais pas encore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe
Micka el
22/11/2025
France
Acheteur vérifié
Bonne tondeuse à barbe
Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.
Avantages
Facile d’utilisation et une bonne précision
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe
Kiki 01
16/02/2024
France
Acheteur vérifié
Tondeuse légère et maniable
Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe