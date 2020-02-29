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  • Coupe rapide et précise, en toute simplicité
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Arrêté

Beardtrimmer series 3000Tondeuse à barbe

BT3233/15

4.4
| (606) Avis | 92% recommandent ce produit
Coupe rapide et précise, en toute simplicité
Cette tondeuse avec guide de coupe dynamique innovant soulève et attrape les poils couchés, pour une coupe plus efficace et uniforme. Obtenez en toute simplicité la barbe de 3 jours, la barbe courte, ou la barbe longue que vous souhaitez.
Voir tous les avantages

Lames auto-affûtées

Coupe rapide et précise, en toute simplicité

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames auto-affûtées

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Guide de coupe dynamique

Taille uniformément et saisit les poils bas

Taille uniformément et saisit les poils bas

Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Une coupe parfaite et sûre

Une coupe parfaite et sûre

Les lames en acier auto-affûtées restent aussi acérées et efficaces qu’au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Conçues pour prévenir les égratignures et l’irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

606

Avis

92%

recommandent ce produit

29/02/2020

België

België

Acheteur vérifié

Première coupe réussie, pour l'instant fonctionne

Coupe bien, à voir dans le temps, et aussi durée de vie ?

Avantages

coupe bien

Contre

ne sais pas encore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3226/14 Tondeuse à barbe

22/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

Bonne tondeuse à barbe

Bonne tondeuse électrique pour la barbe facile d’utilisation et maniable. Je l’utilise depuis déjà quelques mois et je n’ai rien trouvé à redire. Elle coupe bien et est facile à nettoyer. Je recommande ce produit.

Avantages

Facile d’utilisation et une bonne précision

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3234/15 Tondeuse à barbe

16/02/2024

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse légère et maniable

Tondeuse précise , plusieurs niveaux de coupe (10), Prix intéressant

Contre

Ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Tondeuse à barbe

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