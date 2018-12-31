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Signage SolutionsAffichage LED

55BDL9018L/00

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Communiquez votre message avec un fantastique mur vidéo LED. Grâce à un design tout-en-un simple à déployer, à une luminosité élevée et à des raccords parfaits, ces écrans LED sont la solution idéale pour les petites comme les grandes installations.
Voir tous les avantages

avec des écrans LED finement pixellisés aux raccords parfaits

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  • 55" (139 cm)

  • Direct View LED

Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale

Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

Ultra-haute fréquence de rafraîchissement

Grâce à leur ultra-haute fréquence de rafraîchissement, les écrans LED Philips affichent des contenus ultra-nets et réguliers. Même les retransmissions en direct de spectacles et évènements sportifs avec une action continue présentent une image impeccable, avec peu ou aucun scintillement.

LED TrueBlack pour plus de contraste et des couleurs distinctives

Grâce à leur technologie de pointe, les LED TrueBlack de Philips affichent un excellent contraste et des niveaux de noir profonds, pour des couleurs plus uniformes et qui ressortent mieux à l'écran.

Spécificités Techniques

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