ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt niet goed schoon

Als de Philips HomeRun-robot met dweilfunctie niet goed schoonmaakt, kijk dan hieronder voor mogelijke oorzaken en oplossingen.

homerun-modellen

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XU5100/20 , XU5100/10 , XU5000/20 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning