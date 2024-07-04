Mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt niet goed schoon

De onderstaande informatie is van toepassing op de modellen uit de 2000-serie.

Controleer of de stofbak vol is en leeg de bak als dat nodig is.

Maak het luchtfilter in de stofbak schoon en zorg ervoor dat het luchtfilter droog en goed in de stofbak is geplaatst.

Controleer of er voorwerpen vastzitten in de borstels en zorg ervoor dat de borstel en zijborstel schoon zijn en vrij van haar en ander vuil.

Controleer of de uitwasbare dweil moet worden vervangen. Als de dweil te versleten is om efficiënt te kunnen schoonmaken, moet deze worden vervangen. U kunt een nieuwe uitwasbare dweil kopen via de app (main menu > find accessories > replacement mop pack XV1430) (hoofdmenu > accessoires zoeken > vervangende dweilset XV1430) of via de website van Philips.

Controleer of het waterreservoir leeg is of moet worden bijgevuld.