Mijn Philips HomeRun-robotstofzuiger maakt niet goed schoon
Als de Philips HomeRun-robot met dweilfunctie niet goed schoonmaakt, kijk dan hieronder voor mogelijke oorzaken en oplossingen.
De onderstaande informatie is van toepassing op de modellen uit de 7000-serie.
Controleer of de stofbak vol is en leeg de bak als dat nodig is.
Maak het luchtfilter schoon in de stofbak en zorg ervoor dat het luchtfilter goed in de stofbak is geplaatst.
Controleer of er voorwerpen vastzitten in de borstels en zorg ervoor dat de borstel en zijborstel schoon zijn en vrij van haar en ander vuil.
Controleer of de uitwasbare dweil moet worden vervangen. Als de dweil te versleten is om efficiënt te kunnen schoonmaken, moet deze worden vervangen. U kunt een nieuwe uitwasbare dweil kopen via de app (main menu > find accessories > replacement mop pack XV1470) (hoofdmenu > accessoires zoeken > vervangende dweilset XV1470) of via de website van Philips.
Controleer of het waterreservoir leeg is of moet worden bijgevuld.
Bekijk de video van uw robotmodel voor stapsgewijze onderhoudsinstructies.
De onderstaande informatie is van toepassing op de modellen uit de 3000-serie.
Controleer of de stofbak vol is en leeg de bak als dat nodig is.
Maak het luchtfilter schoon in de stofbak en zorg ervoor dat het luchtfilter goed in de stofbak is geplaatst.
Controleer of er voorwerpen vastzitten in de borstels en zorg ervoor dat de borstel en zijborstel schoon zijn en vrij van haar en ander vuil.
Controleer of de uitwasbare dweil moet worden vervangen. Als de dweil te versleten is om efficiënt te kunnen schoonmaken, moet deze worden vervangen. U kunt een nieuwe uitwasbare dweil kopen via de app (main menu > find accessories > replacement mop pack XV1430) (hoofdmenu > accessoires zoeken > vervangende dweilset XV1430) of via de website van Philips.
Controleer of het waterreservoir leeg is of moet worden bijgevuld.
Bekijk de video van uw robotmodel voor stapsgewijze onderhoudsinstructies.
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.
De onderstaande informatie is van toepassing op de modellen uit de 2000-serie.
Controleer of de stofbak vol is en leeg de bak als dat nodig is.
Maak het luchtfilter in de stofbak schoon en zorg ervoor dat het luchtfilter droog en goed in de stofbak is geplaatst.
Controleer of er voorwerpen vastzitten in de borstels en zorg ervoor dat de borstel en zijborstel schoon zijn en vrij van haar en ander vuil.
Controleer of de uitwasbare dweil moet worden vervangen. Als de dweil te versleten is om efficiënt te kunnen schoonmaken, moet deze worden vervangen. U kunt een nieuwe uitwasbare dweil kopen via de app (main menu > find accessories > replacement mop pack XV1430) (hoofdmenu > accessoires zoeken > vervangende dweilset XV1430) of via de website van Philips.
Controleer of het waterreservoir leeg is of moet worden bijgevuld.
Bekijk de onderhoudsvideo of raadpleeg de snelstartgids van uw robotmodel voor stapsgewijze instructies.
Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp.
De onderstaande informatie is van toepassing op de modellen uit de 6000-serie.
Zorg ervoor dat het filter, de zijborstel en de hoofdborstel correct zijn geïnstalleerd.
Controleer de stofbak en leeg de bak als deze vol is.
Maak de ingang van de stofbak schoon als deze verstopt zit door afval.
Controleer of er obstakels in de borstels zitten en verwijder haren of vuil.
Maak de hoofdborstel, zijborstel en dweil regelmatig schoon en reinig de wielen voor onderhoud. Laat deze drogen voor het volgende gebruik.
Vervang onderdelen die versleten zijn, inclusief de hoofdborstel, het deksel van de hoofdborstel, de zijborstel, de dweil en het filterscherm.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:XU5100/20 , XU5100/10 , XU5000/20 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›