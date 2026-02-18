Mijn Philips-epilator verwijdert het haar niet goed

Om uw haar goed te verwijderen, is het belangrijk dat u het epileerapparaat onder de juiste hoek houdt.



Onze epileerapparaten met snoer houdt u het beste rechtop onder een hoek van 90° ten opzichte van uw huid. Als u het epileerapparaat draadloos gebruikt, kunt u het apparaat het beste onder een hoek van 75° houden. Raadpleeg de handleiding van het model van uw epileerapparaat voor meer gedetailleerde gebruiksinstructies.



Beweeg het epileerhoofd tijdens het epileren langzaam over de huid, zodat de schijven het haar kunnen meenemen. Beweeg het apparaat tegen de haargroeirichting in en zorg dat het epileerhoofd steeds volledig in contact staat met de huid voor de beste resultaten.