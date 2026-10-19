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Philips-ondersteuning

Ik krijg de zetgroep niet in mijn Philips-espressomachine

Als je de zetgroep niet in je Philips-espressomachine kunt plaatsen, staat de zetgroep mogelijk niet in de neutrale stand. Hieronder vind je tips voor het terugplaatsen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: EP2333/40, EP5544/50, EP5549/70. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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