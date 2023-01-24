Ik kan de maalstand op mijn Philips-espressomachine niet instellen

De maalinstellingen kunnen alleen worden aangepast tijdens het malen van de koffiebonen. Gebruik de knop voor maalstanden in de koffiebonenbak. Op sommige machines heb je hiervoor de instelknop nodig (het handvat van de koffiemaatlepel).

Plaats een kopje onder de koffietuit. Zet een kop zwarte koffie. Wanneer de molen begint te malen, moet je bij machines waarvoor een hulpstuk nodig is de maalgraadsleutel op de knop plaatsen (zie afbeelding 1). Vervolgens druk je de knop omlaag en draai je deze naar links of rechts. Bij machines waarvoor geen adapter nodig is, kun je de knop zonder de sleutel indrukken en naar links of rechts draaien (zie afbeelding 2). Draai de knop maximaal één stapje naar links of rechts om de instelling aan te passen. De machine heeft cijfers of stippen om de maalgraad aan te geven. Een kleinere stip = fijnere maling Een kleiner getal = fijnere maling Zet 2 of 3 koppen koffie om het verschil te proeven. Het interne systeem past aan hoelang de molen moet draaien om de juiste hoeveelheid koffie te malen voor een optimale espresso.