Mijn kolf maakt een piepend geluid als ik de hendel indruk. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Zorg ervoor dat het siliconen membraan nat is wanneer het aan de kolf wordt bevestigd.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF430/01, SCF430/20, SCF430/16. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Is het veilig om verkleurde Philips Avent-productonderdelen te gebruiken?
Is het kussen in meerdere maten verkrijgbaar?
Hoe gebruik ik mijn Philips Avent-handkolf?
Hoe zet ik de Philips Avent-handkolf in elkaar?
Kan ik de Philips Avent-borstkolf met alle Avent-producten gebruiken?
Hoe voorkom ik dat er melk lekt na het kolven?
Welke Natural Response-speen past het beste bij mijn baby?
Hoe moet ik moedermelk opwarmen?
Hoe moet ik afgekolfde moedermelk bewaren?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?