ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

MinicellsBatterij

ZA13BX60/00

Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie

Bekijk alle voordelen

Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

  • Zink-lucht

Betrouwbaar voor langdurige prestaties

Bij de productie wordt uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare en langdurige prestaties te garanderen.

Zink-lucht technologie is ontworpen voor gehoorapparaten

Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.

Dankzij kleuren zijn batterijformaten gemakkelijker te herkennen

Om de meest voorkomende batterijformaten gemakkelijker te herkennen, gebruiken we een kleurcodering voor batterijformaten volgens de industrienormen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.