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Alle series

  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
  • Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort

i9000 PrestigeWet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

XP9205/30

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort
Philips i9000 Prestige, met het Triple Action Lift & Cut-scheersysteem en 360° Precision Flexing compacte kop snijdt haar op huidniveau af, zelfs op moeilijk te scheren plekjes. Aangestuurd door AI meet, begeleidt en wijzigt SkinIQ de bewegingen voor intelligent huidcomfort.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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Dit product

i9000 Prestige Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

i9000 Prestige
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

399,99 €

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    53,99 €

€ 399,99

€ 399,99

met SkinIQ-technologie

Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort

  • Triple Action Lift & Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 360° draaibaar precisiescheerhoofd

  • Pressure Guard-sensor

  • 5 jaar garantie****

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

21/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Beter laat dan nooit!!

Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

19/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

fantastisch machine wel dicht kort ben eer content

Voordelen

zacht voor de huid

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

06/04/2026

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat

gemakkelijk hanteerbaar het beste scheerapparaat tot nu toe

Voordelen

handig met veel informatie

Nadelen

tot nu toe n,iets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met voorganger

  2. vergeleken met coating zonder parels

  3. vergeleken met water in cartridge

  4. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop