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Dit product
i9000 Prestige
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
399,99 €
SH91
Vervangende scheerhoofden
53,99 €
€ 399,99
€ 399,99
Triple Action Lift & Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Pressure Guard-sensor
5 jaar garantie****
Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.
De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.
Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
4.4
van 5
2375
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Franz Josef
21/06/2026
België
Geverifieerde koper
Beter laat dan nooit!!
Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-08
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-08
grano
19/06/2026
België
Geverifieerde koper
fantastisch machine wel dicht kort ben eer content
Voordelen
zacht voor de huid
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-01
kimoeki
06/04/2026
België
Geverifieerde koper
scheerapparaat
gemakkelijk hanteerbaar het beste scheerapparaat tot nu toe
Voordelen
handig met veel informatie
Nadelen
tot nu toe n,iets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
vergeleken met water in cartridge
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop