      CD-soundmachine

      TAZ2500/10

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Speelt cassettebandjes af en nog veel meer

      Klaar om de terugkeer van de cassettebandjes te omarmen? Deze draagbare boombox heeft een geïntegreerd cassettedeck en een CD-speler. Daarnaast geniet je van heldere DAB+/FM-radio, stabiele Bluetooth®-streaming, afspelen via USB en een audio-ingang voor andere apparaten.

      Speelt cassettebandjes af en nog veel meer

      • Multi-source CD-speler
      • CD's, DAB+/FM-radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, audio-ingang
      • Ingebouwde cassettespeler
      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

      We gebruiken gerecyclede kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

      Draagbare CD-speler in boombox-stijl

      Of je nu voor de eerste keer fysieke CD's hebt ontdekt of terugkeert naar een oude liefde, deze CD-speler met bovenlader is een geweldige keuze voor ongedwongen luisterplezier. De speler kan elk type CD-formaat lezen en dankzij de handgreep kun je hem gemakkelijk meenemen. Steek de stekker in een stopcontact of plaats zes batterijen* (type R14 C) en neem de speler mee naar buiten.

      DAB+/FM-radio. Digitaal afstemmen met maximaal 20 voorkeuzezenders

      Als je de muziekbron die nog langer bestaat dan cd's weer wil omarmen, kun je met de digitale tuner eenvoudig DAB+- en FM-radiozenders vinden. Je kunt tot wel 20 DAB+- en 20 FM-voorkeuzezenders instellen voor de zenders waar je vaak naar luistert.

      Eenvoudig draadloos streamen via Bluetooth®

      Wil je deze CD-speler gebruiken als draagbare luidspreker? Met Bluetooth®-connectiviteit kun je muziek direct naar de speler streamen vanaf een compatibel smart-apparaat en met Dynamic Bass Boost worden je favoriete baslijnen nog mooier.

      Ingebouwd cassettedeck

      De cassettespeler met lade aan de voorkant voegt nog een manier om te luisteren toe. Of je je mixtapes nu door de jaren heen hebt bewaard of voor het eerst naar cassettebandjes luistert: Plaats een cassette, druk op de afspeelknop en geniet van de muziek.

      Verbind met andere bronnen via USB-poort en audio-ingang

      Voor volledige flexibiliteit is er ook een USB-poort waarmee je een USB-stick kunt aansluiten om te genieten van je digitale muziekcollectie. Of gebruik de audio-ingang om een platenspeler aan te sluiten en LP's af te spelen.

      Geïntegreerde sleeptimer

      Als je in slaap wilt vallen met muziek, een luisterboek of de radio op de achtergrond, kun je de sleeptimer instellen op 120, 90, 60, 30 of 15 minuten. De CD-speler schakelt over naar de stand-bymodus nadat die tijd is verstreken.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        3W
        Geluidsverbetering
        Dynamic Bass Boost
        Geluidssysteem
        Stereo
        Diameter van luidspreker
        2,5 inch
        Volumeregeling
        omhoog/omlaag

      • Luidsprekers

        Ingebouwde luidsprekers
        2

      • Connectiviteit

        USB
        Type-A (afspelen)
        Bluetooth-profielen
        • A2DP
        • AVRCP
        Audio-ingang (3,5 mm)
        Ja
        Bluetooth-versie
        6,0

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Antenne
        FM-antenne
        Automatisch digitaal afstemmen
        Ja
        Tunerbereik
        • FM-mono
        • FM-stereo
        • DAB/DAB+
        Voorkeurzenders
        20 (FM) + 20 (DAB)
        RDS
        • Programmatype
        • Radiotekst
        • Zendernaam
        Type antenne
        Telescopisch
        DAB/DAB+
        • Infoscherm
        • Menu
        • Smart Scan

      • Comfort

        Schermtype
        LCD
        Kleur van achtergrondverlichting
        Wit
        Sleeptimer
        Ja

      • Vermogen

        Batterijtype
        LR14
        Batterijvoltage
        1.5  volt
        Netspanning
        100 V - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        <0,8 W (klokweergave aan)
        Aantal batterijen
        6*
        Voedingstype
        Netstroom; batterijen*

      • Accessoires

        Snelstartgids
        Ja
        Voedingskabel
        Ja
        Garantie
        • Garantiekaart
        • Veiligheidsblad

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart

      • Afmetingen

        Diepte van de verpakking
        159  mm
        Diepte van het product
        245  mm
        Gewicht (incl. verpakking)
        2,2  kg
        Hoogte van de verpakking
        278  mm
        Breedte van de verpakking
        370  mm
        Breedte van het product
        285  mm
        Hoogte van het product
        125  mm
        Gewicht van het product
        1,35  kg

      • Audioweergave

        Cassettedecktechnologie
        Mechanisch
        Discafspeelmodi
        • Snel vooruit-/achteruitspoelen
        • Volgende/vorige nummer zoeken
        • Herhalen/shuffle/programmeren
        Media afspelen
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Aantal decks
        1
        Modi voor directe weergave vanaf USB
        • Spelen/pauze
        • Vorige/volgende
        • Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen
        • Stoppen
        • Herhalen
        • Shuffle
        • Programma afspelen
        Ladertype
        Boven
        Programmeerbare nummers
        20
        Bluetooth-modus
        • Spelen/pauze
        • Vorige/volgende

      • Compatibiliteit

        Bediening via app voor smartphone/tablet
        Nee

      • Duurzaamheid

        Plastic behuizing
        bevat 85% GRS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) TE-00132492

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • Dit product heeft een batterijvak, maar er worden geen batterijen meegeleverd. Je dient deze zelf aan te schaffen.
      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
      genieten

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

