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Niet meer leverbaar
TAT6908BK/00
Perfect, natuurlijk geluid
Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
Gespreksmodus
Heldere gesprekken onderweg
Geniet van een intensere ervaring met Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking) die externe ruis blokkeert en luister zonder afleidingen. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, tikt u op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren. U kunt het ruisonderdrukkingsniveau aanpassen of windruisonderdrukking inschakelen via de Philips Headphones-app.
Voor persoonlijke gesprekken kunnen deze oordopjes u helpen de ander beter te horen! Druk op het linkeroordopje om de gespreksmodus te activeren of gebruik de Philips Headphones-app. Speciale microfoons (zogenaamde beamforming mics) pikken de stem van de persoon voor u op, terwijl noise canceling omgevingsgeluiden filtert.
Met een eenvoudige hoortest in de Philips Headphones-app kunt u een persoonlijke hoormodus creëren die is afgestemd op de manier waarop u verschillende frequenties in elk oor hoort. Vervolgens kunt u de app gebruiken om uw aangepaste profiel te wijzigen of de linker- en rechteroordopjes afzonderlijk en op elk gewenst moment aan te passen.
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