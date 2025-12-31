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  • De sociale oordopjes
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  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes
  • De sociale oordopjes

Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT6908BK/00

De sociale oordopjes
Geniet volop van muziek en podcasts, maar voer ook gesprekken. Deze draadloze oordopjes met noise canceling bieden een geweldig geluid en aanpasbare gehoormodi waarmee u face-to-face gesprekken beter kunt horen. Bovendien zijn ze supercomfortabel.
Bekijk alle voordelen

De sociale oordopjes

  • Perfect, natuurlijk geluid

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Gespreksmodus

  • Heldere gesprekken onderweg

Ga overal in op met Noise Canceling Pro

Ga overal in op met Noise Canceling Pro

Geniet van een intensere ervaring met Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking) die externe ruis blokkeert en luister zonder afleidingen. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, tikt u op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren. U kunt het ruisonderdrukkingsniveau aanpassen of windruisonderdrukking inschakelen via de Philips Headphones-app.

Gespreksmodus voor persoonlijke gesprekken

Gespreksmodus voor persoonlijke gesprekken

Voor persoonlijke gesprekken kunnen deze oordopjes u helpen de ander beter te horen! Druk op het linkeroordopje om de gespreksmodus te activeren of gebruik de Philips Headphones-app. Speciale microfoons (zogenaamde beamforming mics) pikken de stem van de persoon voor u op, terwijl noise canceling omgevingsgeluiden filtert.

Persoonlijke hoormodus. Doe de hoortest in de app!

Persoonlijke hoormodus. Doe de hoortest in de app!

Met een eenvoudige hoortest in de Philips Headphones-app kunt u een persoonlijke hoormodus creëren die is afgestemd op de manier waarop u verschillende frequenties in elk oor hoort. Vervolgens kunt u de app gebruiken om uw aangepaste profiel te wijzigen of de linker- en rechteroordopjes afzonderlijk en op elk gewenst moment aan te passen.

Technische specificaties

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