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Niet meer leverbaar
TAT3508BK/00
Natuurlijk geluid
Ruisonderdrukking
Heldere gesprekken onderweg
Bluetooth LE-audio*
Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Laat de functie op automatisch staan of gebruik de Philips-app voor hoofdtelefoons om deze aan te passen. Wilt u beter horen wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.
Wanneer u in gesprek bent, vangt een speciale microfoon het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt hoort u en niet het verkeer of de gesprekken van mensen naast u!
Deze oordopjes werken met apparaten die Bluetooth LE-audio en LC3-codec ondersteunen, zodat u een stabielere verbinding en merkbaar beter geluid hebt. Het geluid wordt niet minder als u muziek streamt of belt in een drukke omgeving, en er is vrijwel geen vertraging als u films kijkt of games speelt.
3.2
van 5
12
Reviews & awards
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Geverifieerde koper
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Voordelen
Tolles Tragegefühl
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Geverifieerde koper
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Voordelen
Lange Akkudauer , guter klang
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
FioH
26/12/2024
Danmark
Geverifieerde koper
Opfylder mine krav
Bedre lyd end forventet, så glad for produktet og bruger det både til musik og lydbøger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAT3508BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Er is een software-update vereist. U ontvangt een melding van de Philips Headphones-app wanneer de nieuwste softwareversie beschikbaar is.