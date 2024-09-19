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Niet meer leverbaar

True wireless koptelefoons

TAT1138BK/00

4.1

| (7) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Hoor duidelijk elk geluid

Elk geluid wordt perfect weergegeven. Deze volledig draadloze koptelefoon heeft 13mm-drivers voor een weelderig geluid met een punchy bas en een AI-microfoon voor heldere gesprekken. Met IPX4-bescherming tegen spatten en zweet en een oplaadetui in zakformaat voor 15 uur speeltijd.

Bekijk alle voordelen

Hoor duidelijk elk geluid

  • Optimale gesprekskwaliteit

  • Drivers van 13 mm voor een punchy bas

  • Ergonomisch design voor comfort

  • IPX4, zweet- en waterbestendig

Speciaal ontworpen drivers van 13 mm voor een rijk geluid en krachtige bas

Hoor je geluid zoals het bedoeld is. Deze hoofdtelefoon maakt gebruik van speciaal ontworpen dynamische drivers van 13 mm voor een geweldige luisterervaring. Het grote vermogen van de drivers verbetert de dynamiek en de bas, zodat je geen enkele beat mist.

Krijg tot 15 uur afspeeltijd met de oplaadcase

Hoe lang uw dag ook is, met deze hoofdtelefoon zit u altijd goed. U krijgt 5 uur afspeeltijd en 10 uur extra met het handige oplaadetui in zakformaat.

AI-microfoon voor heldere gesprekskwaliteit

Laat geluiden van de wereld om u heen uw luisterervaring niet onderbreken. Deze koptelefoon is voorzien van een AI-microfoon die gebruikmaakt van een geavanceerd AI-algoritme om het geluid dat u niet wilt horen te filteren en een optimale gesprekskwaliteit te garanderen. Zo kunnen we elkaar altijd duidelijk horen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

7

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Voordelen

Is perfekt für unterwegs

Nadelen

Keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2024-08-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Voordelen

Lange Akku laufzeit.

Nadelen

Keine.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2023-03-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Voordelen

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Nadelen

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2024-02-27

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Datum gebruik 2024-02-27

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.