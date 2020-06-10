Ik heb het product mogen testen en na een week gebruik heb ik nog geen negatieve kantjes bespeurd .Wie houdt van een recchttoe rechtaan aanpak kan ik dit product aanraden..Omdat ikzelf geen fan ben van oortjes was ik al een tijdje op zoek naar een nieuwe sport-hooftelefoon. Het nadeel van mijn vorige exemplaar was in de eerste plaats de draad (gelukkig is deze draadloos) maar ook dat wanneer het warm is , je hoofd wel heel warm wordt aan je oren, wat niet zo aangenaam is als je langer loopt. Dit exemplaar heeft een koelgel in de oorschelpen waardoor dit verholpen is. Het opladen gebeurt met een kabeltje dat is meegeleverd en wanneer hij volledig is opgeladen (wordt aangegeven door het lampje aan de zijkant ) kan je zo’n 20 uur verder. Als je niet zoveel tijd hebt kan je na 10 minuten opladen ook al wel 2 uur verder wat prima is voor een looptochtje. De bediening gebeurt met drie knopjes aan de zijkant (allemaal duidelijk uitgelegd in de beknopte handleiding) en dat gaat heel vlot. Met een druk op één van deze drie knopjes vindt de hoofdtelefoon bluetooth-apparaten in de buurt en het koppelen daarmee verloopt heel vlot. De telefoon opnemen gebeurt ook met hetzelfde knopje en dankzij de echo-onderdrukking is de gesprekskwaliteit prima. Ik denk dat het duidelijk is dat ik fan ben .