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Niet meer leverbaar
FM/MW
Analoog
Werkt op batterijen
Deze superdraagbare analoge FM/MW-radio is gemakkelijk af te stemmen, handig wanneer u onderweg bent. Draai aan het afstemwiel aan de zijkant om de indicator langs de schaal te schuiven. Dankzij het grote traditionele afstemvenster kunt u gemakkelijk zien wanneer u de gewenste frequentie hebt bereikt.
Deze kleine radio is met één hand te bedienen. Volume en aan/uit worden beide geregeld via een handig geplaatst duimwiel. Er is een koptelefoonaansluiting om privé te luisteren en een schakelaar aan de zijkant om FM- of MW-signalen te selecteren.
Stop deze radio in uw zak en neem het nieuws overal mee naartoe. Of de wedstrijd die u niet wilt missen. Of uw favoriete talkshow. De radio werkt op twee AAA-batterijen en de telescopische antenne zorgt ervoor dat u altijd de best mogelijke ontvangst hebt.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Voordelen
Tamaño y baterias
Nadelen
Que se vendiera con audifonos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil
Ajua
26/02/2024
España
Geverifieerde koper
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Voordelen
Se acomoda bien debajo de la almohada
Nadelen
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAR1506 Radio portátil