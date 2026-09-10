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The Tube
Opvallende vorm. Retro kleuren. Moderne power. The Tube brengt een icoon uit de jaren tachtig opnieuw tot leven met rijker en breder stereogeluid en naadloze connectiviteit. Van huisfeestjes tot straatfeesten, draai het volume omhoog en geniet van de muziek.
Verbluffend geluid. Retro looks
Max. 280 W (140 W RMS)
Tot 24 uur afspeeltijd
Stof-/waterbestendig volgens IP67
De iconische vorm van The Tube herbergt een 2-wegs stereosysteem met een maximaal vermogen van 280 W (140 W RMS) en levert een breder en meeslepender geluid. Als je een feestje buiten hebt, kun je de Moving Sound-functie activeren om de bas meer kracht te geven en het geluid helder te houden in de openlucht.
Twee 5,25-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een dieper basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtig laag en heldere details.
Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Tube ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.
4.9
van 5
25
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
10/09/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Starker Sound und richtig schönes Design
Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Biene45
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Wowow27
08/09/2026
Deutschland
Toll
Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.
Voordelen
Guter Sound
Nadelen
Farbauswahl
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m.