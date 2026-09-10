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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundDraadloze luidspreker

TAMS80B/00

4.9

| (25) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Gedurfde vormen. Retrokleuren. Moderne kracht. The Tube brengt een icoon uit de jaren 80 weer tot leven met een rijker, breder stereogeluid en naadloze connectiviteit. Van jamsessies thuis tot straatfeesten: zet hem harder en laat de muziek zich verspreiden.

Bekijk alle voordelen

The Tube

  • Opvallend geluid. Retrolook

  • 280 W max. (140 W RMS)

  • Tot 24 uur afspeeltijd

  • IP67 stof- en waterdicht

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

De iconische vorm van The Tube herbergt een 2-wegs stereosysteem met een maximaal vermogen van 280 W (140 W RMS) en levert een breder en meeslepender geluid. Als je een feestje buiten hebt, kun je de Moving Sound-functie activeren om de bas meer kracht te geven en het geluid helder te houden in de openlucht.

Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem

Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem

Twee 5-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een dieper basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtig laag en heldere details.

Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio

Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio

Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Tube ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.9

van 5

25

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Starker Sound und richtig schönes Design

Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toll

Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.

Voordelen

Guter Sound

Nadelen

Farbauswahl

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

  2. De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte van maximaal 1 m.