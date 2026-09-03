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  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
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  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller
  • De Roller

Moving SoundDraadloze luidspreker

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Yellow
Yellow

De Roller

Een icoon wordt herboren. De Roller combineert echt stereogeluid en naadloze connectiviteit met zijn onmiskenbare jaren 80-stijl. Hij is gedurfd, hij klinkt luid en levert een diepe, goed gedefinieerde bas die krachtig aankomt en strak blijft.

Bekijk alle voordelen

De Roller

  • Indrukwekkend geluid. Retro-uitstraling

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Tot 24 uur afspeeltijd

  • IP67-stof- en waterdicht

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

The Roller ziet er misschien uit als de cassettespeler van weleer, maar dit is een nieuw ontwerp met een maximaal vermogen van 120 W (60 W RMS) en een diepere bas dan ooit tevoren. En zelfs als je buiten bent, zorgt de Moving Sound-functie voor een helder geluid met krachtige bas.

Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem

Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem

Twee 3,5-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een dieper basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtig laag en heldere details.

Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio

Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio

Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Roller ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.9

van 5

19

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

03/09/2026

Nederland

Nederland

Een handzame muziekbox om te streamen in stijl 🔊

Wow! Mijn verwachtingen zijn overtroffen door deze Philips Moving sound the Roller. Het geluid is loepzuiver en heel eenvoudig te koppelen via Bluetooth aan je telefoon. Het product weegt iets meer dan 2 kg maar is echt prima te hanteren en meteen ook stabiel. Hoewel ik achteraf gezien liever de zwarte versie had gepakt heeft dit gele model ook wel zijn charmes. Het apparaat is in 4 uur volledig vol en dan kan je er zo'n 24 uur mee doen. In een kwartiertje kan je alweer ruim 3 uur luisteren. Eenvoudig laden met USB-C. Ondanks dat ik dit "per ongeluk" heb aangeschaft ben ik achteraf gezien heel erg blij met deze aankoop.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y Draadloze luidspreker

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y Draadloze luidspreker

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Voordelen

Guter Sound, lange Spielzeit

Nadelen

Aussehen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de Auracast™-logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

  2. De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en gedurende maximaal 30 minuten tot op een diepte van maximaal 1 m kan worden ondergedompeld.