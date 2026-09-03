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De Roller
Een icoon wordt herboren. De Roller combineert echt stereogeluid en naadloze connectiviteit met zijn onmiskenbare jaren 80-stijl. Hij is gedurfd, hij klinkt luid en levert een diepe, goed gedefinieerde bas die stevig binnenkomt en strak blijft.
Indrukwekkend geluid. Retro-uitstraling
120W MAX (60W RMS)
Tot 24 uur afspeeltijd
IP67 stof- en waterdicht
The Roller ziet er misschien uit als de cassettespeler van weleer, maar dit is een nieuw ontwerp met een maximaal vermogen van 120 watt (60 watt RMS) en een diepere bas dan ooit tevoren. En zelfs als je buiten bent, zorgt de Moving Sound-functie voor een helder geluid met krachtige bas.
Twee 3,5-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een dieper basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtige laag en heldere details.
Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Roller ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.
4.9
van 5
19
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
MariekeT
03/09/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Een handzame muziekbox om te streamen in stijl 🔊
Wow! Mijn verwachtingen zijn overtroffen door deze Philips Moving sound the Roller. Het geluid is loepzuiver en heel eenvoudig te koppelen via Bluetooth aan je telefoon. Het product weegt iets meer dan 2 kg maar is echt prima te hanteren en meteen ook stabiel. Hoewel ik achteraf gezien liever de zwarte versie had gepakt heeft dit gele model ook wel zijn charmes. Het apparaat is in 4 uur volledig vol en dan kan je er zo'n 24 uur mee doen. In een kwartiertje kan je alweer ruim 3 uur luisteren. Eenvoudig laden met USB-C. Ondanks dat ik dit "per ongeluk" heb aangeschaft ben ik achteraf gezien heel erg blij met deze aankoop.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y Draadloze luidspreker
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y Draadloze luidspreker
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Onderdeel van promotie
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Voordelen
Guter Sound, lange Spielzeit
Nadelen
Aussehen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Het Auracast™-woordmerk en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
De IP67-classificatie betekent dat de luidsprekerdriver stofdicht is en tot 30 minuten lang kan worden ondergedompeld tot een diepte van maximaal 1 m.