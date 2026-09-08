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Nieuw
The Buds
De kleuren springen eruit. De muziek komt binnen. Met hun gedurfde look en relaxte uitstraling houden The Buds de sfeer erin met een warm, gedetailleerd geluid en een rond slim oplaaddoosje dat zo in je zak past. Jouw dag, jouw playlists, jouw tempo.
Indrukwekkend geluid. Retrolook
Slim oplaaddoosje
Adaptieve ruisonderdrukking
Tot 42 uur afspeeltijd
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op je omgeving om externe geluiden, waaronder wind, in real time te onderdrukken. Als je wilt horen wat er om je heen gebeurt, laat de omgevingsmodus geluiden van buitenaf weer door. Snelle omgevingsmodus versterkt stemmen, zodat je een gesprek kunt voeren zonder je oortjes uit te doen.
Deze slimme case is meer dan een oplader: je kunt er oproepen, het afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ mee bedienen, of de Lo-Fi-geluidsmodus inschakelen. Je kunt er zelfs foto's mee maken door de camera op je verbonden apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare animaties van vinylplaten, cassettes en versterkers kun je het uiterlijk van het 1.47"-kleurentouchscreen van de case aanpassen.
Met de ruisonderdrukking uitgeschakeld krijg je na een volledige laadbeurt 10 hours afspeeltijd en 32 hours extra via de slimme oplaadcase (met de ruisonderdrukking ingeschakeld krijg je 7 hours en 23 extra via de case). Voor een snelle boost leveren 15 minutes je 3 hours extra op. De case kan via USB-C worden opgeladen.
4.7
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08