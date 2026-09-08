Blijf in de flow met de ronde slimme oplaadcase

Deze slimme case is meer dan een oplader: je kunt er oproepen, het afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ mee bedienen, of de Lo-Fi-geluidsmodus inschakelen. Je kunt er zelfs foto's mee maken door de camera op je verbonden apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare animaties van vinylplaten, cassettes en versterkers kun je het uiterlijk van het 1.47"-kleurentouchscreen van de case aanpassen.