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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Nieuw

Moving SoundVolledig draadloze hoofdtelefoon

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

De kleuren springen eruit. De muziek komt binnen. Met hun gedurfde look en relaxte uitstraling houden The Buds de sfeer erin met een warm, gedetailleerd geluid en een ronde, slimme oplaadcase die zo in je zak past. Jouw dag, jouw afspeellijsten, jouw tempo.

Bekijk alle voordelen

The Buds

  • Indrukwekkend geluid. Retrolook

  • Slimme oplaadcase

  • Adaptieve ruisonderdrukking

  • Tot 42 uur afspeeltijd

Kom helemaal in de zone met adaptieve ruisonderdrukking

Kom helemaal in de zone met adaptieve ruisonderdrukking

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op je omgeving om externe geluiden, waaronder wind, in real time te onderdrukken. Wil je horen wat er om je heen gebeurt, dan laat de Awareness-modus omgevingsgeluiden weer door. Quick Awareness versterkt stemmen, zodat je een gesprek kunt voeren zonder je hoofdtelefoon uit te doen.

Blijf in de flow met de ronde slimme oplaadcase

Blijf in de flow met de ronde slimme oplaadcase

Deze slimme case is meer dan een oplader: je kunt er gesprekken, het afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ mee bedienen of de Lo-Fi-geluidsmodus inschakelen. Je kunt er zelfs foto's mee maken door de camera van je verbonden apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare animaties van vinylplaten, cassettes en versterkers pas je het uiterlijk van het 1,47"-kleurentouchscreen van de case aan.

Geniet langer met tot 42 uur afspeeltijd

Geniet langer met tot 42 uur afspeeltijd

Met de ruisonderdrukking uitgeschakeld krijg je na één volledige laadbeurt 10 uur afspeeltijd en nog eens 32 uur via de slimme oplaadcase (met de ruisonderdrukking ingeschakeld krijg je 7 uur en nog eens 23 uur via de case). Voor een snelle boost levert 15 minuten opladen je 3 uur extra op. De case kan via USB-C worden opgeladen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

13

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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