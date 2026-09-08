Geniet langer met tot 42 uur afspeeltijd

Met de ruisonderdrukking uitgeschakeld krijg je na één volledige laadbeurt 10 uur afspeeltijd en nog eens 32 uur via de slimme oplaadcase (met de ruisonderdrukking ingeschakeld krijg je 7 uur en nog eens 23 uur via de case). Voor een snelle boost levert 15 minuten opladen je 3 uur extra op. De case kan via USB-C worden opgeladen.