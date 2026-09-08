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Nieuw
The Buds
De kleuren springen eruit. De muziek komt binnen. Met hun gedurfde look en relaxte uitstraling houden The Buds de sfeer erin met een warm, gedetailleerd geluid en een ronde, slimme oplaadcase die zo in je zak past. Jouw dag, jouw afspeellijsten, jouw tempo.
Indrukwekkend geluid. Retrolook
Slimme oplaadcase
Adaptieve ruisonderdrukking
Tot 42 uur afspeeltijd
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op je omgeving om externe geluiden, waaronder wind, in real time te onderdrukken. Wil je horen wat er om je heen gebeurt, dan laat de Awareness-modus omgevingsgeluiden weer door. Quick Awareness versterkt stemmen, zodat je een gesprek kunt voeren zonder je hoofdtelefoon uit te doen.
Deze slimme case is meer dan een oplader: je kunt er gesprekken, het afspelen, de ruisonderdrukking en Auracast™ mee bedienen of de Lo-Fi-geluidsmodus inschakelen. Je kunt er zelfs foto's mee maken door de camera van je verbonden apparaat op afstand te activeren. Met de selecteerbare animaties van vinylplaten, cassettes en versterkers pas je het uiterlijk van het 1,47"-kleurentouchscreen van de case aan.
Met de ruisonderdrukking uitgeschakeld krijg je na één volledige laadbeurt 10 uur afspeeltijd en nog eens 32 uur via de slimme oplaadcase (met de ruisonderdrukking ingeschakeld krijg je 7 uur en nog eens 23 uur via de case). Voor een snelle boost levert 15 minuten opladen je 3 uur extra op. De case kan via USB-C worden opgeladen.
4.7
van 5
13
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08