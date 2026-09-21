Stevig, duurzaam en opvouwbaar

Deze hoofdtelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en bestand tegen intensief dagelijks gebruik door kinderen. Wanneer hij niet wordt gebruikt, kan hij plat worden opgevouwen om hem gemakkelijk in een lade op te bergen. Je kunt hem ook plat en naar binnen vouwen tot een compact pakketje dat gemakkelijk in zakken en tassen past.