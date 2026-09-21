Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Nieuw
TAK6000PK/00
Looks waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
Maak kennis met de koptelefoon die ontworpen is voor veilig luisteren en regelmatige stijlupdates. Met de ePaper-displays op de oorschelpen kunnen kinderen foto's gebruiken voor een persoonlijke look die eenvoudig te veranderen is. Volumelimieten beschermen jonge oren thuis en onderweg.
Draadloze on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
Aanpasbaar ePaper-display
Duurzaam en opvouwbaar
Deze hoofdtelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en bestand tegen intensief dagelijks gebruik door kinderen. Wanneer hij niet wordt gebruikt, kan hij plat worden opgevouwen om hem gemakkelijk in een lade op te bergen. Je kunt hem ook plat en naar binnen vouwen tot een compact pakketje dat gemakkelijk in zakken en tassen past.
Met onze bijbehorende app kun je limieten voor de luistertijd instellen, zodat kinderen niet te lang luisteren. Je kunt de app ook gebruiken om deze hoofdtelefoon van de standaardinstelling, waarbij het volume beperkt is tot 75 dB, over te schakelen naar een reismodus die het volume beperkt tot 85 dB.
Van weekendplezier tot huiswerk: deze hoofdtelefoon houdt het tot 45 uur vol op één volledige lading (opladen duurt 2 uur via USB-C). Met een speciale BT-knop op de hoofdtelefoon kunnen kinderen hem eenvoudig met hun apparaten koppelen, en dankzij multipoint-connectiviteit kunnen ze met meerdere apparaten tegelijk verbinding maken.
Snelstartgids
EU-conformiteitsverklaring
Volume beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met de EN 50332-normen voor veilig luisteren.