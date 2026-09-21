Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Nieuw
TAK6000BL/00
Looks waar ze dol op zijn. Geluid waarop u kunt vertrouwen.
Maak kennis met de hoofdtelefoon die ontworpen is voor veilig luisteren en regelmatige stijlupdates. Met ePaper-displays op de oorschelpen kunnen kinderen foto's gebruiken voor een persoonlijke look die ze eenvoudig kunnen veranderen. Volumebegrenzing beschermt jonge oren, thuis en onderweg.
Draadloze on-ear-hoofdtelefoon
Volume begrensd tot 85 dB
Aanpasbaar ePaper-display
Duurzaam en opvouwbaar
Van foto's van familie of huisdieren tot kiekjes van kunstwerken: ePaper-displays op de oorschelpen bieden kinderen een leuke manier om hun hoofdtelefoon een persoonlijk tintje te geven zonder stickers te gebruiken. Kies gewoon een foto die op een mobiel apparaat is opgeslagen en upload die via onze bijbehorende app naar het display. Na het uploaden blijft de afbeelding zichtbaar, zelfs wanneer de hoofdtelefoon uitgeschakeld is.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren en is beperkt tot 75 dB voor gebruik thuis of tijdens het studeren. Voor gebruik in rumoerigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders de Philips Headphones-app gebruiken om in de reismodus een volumelimiet van 85 dB in te stellen.*
Dankzij de grote, ronde bedieningsknoppen onderaan de oorschelpen kunnen kinderen deze hoofdtelefoon gemakkelijk gebruiken. Stippen op de achterkant van de hoofdband helpen hen te zien hoe ze hem moeten opzetten. De gevoerde hoofdband is eenvoudig verstelbaar, terwijl de kleinere oorschelpen met zachte kussens van traagschuim zich voorzichtig aanpassen aan groeiende oren voor een comfortabele pasvorm.
Snelstartgids
EU-conformiteitsverklaring
Volume begrensd tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, conform de EN 50332-normen voor veilig luisteren.