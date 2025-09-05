Zoektermen

      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      TAH7508WT/97

      Laat u meeslepen

      Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertragingsinstelling voor games en films.

      Draadloze koptelefoon voor over het oor
      Draadloze koptelefoon voor over het oor

      Laat u meeslepen

      • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)
      • Lichtgewicht hoofdtelefoon voor over het oor
      • Natuurlijk geluid. Dynamische bas
      • Tot 60 uur afspeeltijd

      Ga overal in op met Noise Canceling Pro

      Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

      Licht, comfortabel, opvouwbaar—en stijlvol!

      De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat je ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.

      Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

      Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als je optimaal wilt genieten van je favoriete baslijnen zonder het volume te verhogen, activeer je gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.

      Tot 60 uur afspeeltijd (45 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

      U kunt een hele dag lang naar muziek luisteren, zelfs als ruisonderdrukking is ingeschakeld. Volledig opladen duurt slechts 2 uur via USB-C en een snelle oplaadbeurt van 15 minuten geeft u 3 uur extra. U kunt ook een USB-C-kabel gebruiken om een smart-apparaat met een USB-C-poort aan te sluiten.

      Duidelijke gesprekken. Je bent altijd goed te verstaan

      Je stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.

      Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding

      Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.

      Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen

      Ben je ooit vergeten je koptelefoon uit te zetten? Stel een timer in met onze app en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Met de app kun je ook aangesloten apparaten beheren en adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen en zelf het niveau bepalen. Bovendien zijn er diverse presets voor geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts!

      Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips

      Van muziek tot podcasts, met deze draadloze koptelefoon haalt u alles uit uw favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de grote drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.

      Technische specificaties

      • Geluid

        Akoestisch systeem
        Gesloten
        Frequentiebereik
        7 - 40.000 Hz
        Impedantie
        32 ohm
        Gevoeligheid
        96 dB (1 kHz)
        Diameter van luidspreker
        40  mm
        Maximaal ingangsvermogen
        30  mW
        Type driver
        Dynamisch
        Audio met hoge resolutie
        Ja

      • Connectiviteit

        Bluetooth-versie
        5,2
        Bluetooth-profielen
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximumbereik
        Maximaal 10  m
        Multipoint-verbinding
        Ja
        Ondersteunde codec
        SBC
        koptelefoonaansluiting
        3.5  mm

      • Omdoos

        Lengte
        21.6  cm
        Aantal consumentenverpakkingen
        3
        Breedte
        21  cm
        Brutogewicht
        1.742  kg
        Hoogte
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Nettogewicht
        1.12  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.622  kg

      • Comfort

        Automatisch uitschakelen
        Ja
        Volumeregeling
        Ja
        Philips Headphones app ondersteuning
        Ja
        Firmware-updates mogelijk
        Ja
        Type bediening
        Knop

      • Vermogen

        Aantal batterijen
        1 x
        Spreektijd
        35 uur
        Oplaadtijd
        2 uur  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan)
        45  uur
        Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit)
        60  uur
        Korte oplaadtijd
        15 mins for 3 hrs
        Batterijgewicht (totaal)
        12.4  g
        Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon)
        600  mAh
        Batterijtype (hoofdtelefoon)
        Lithium-polymeer (ingebouwd)

      • Afmetingen van de verpakking

        Hoogte
        25.5  cm
        Verpakkingstype
        Karton
        Type schap
        Ophanging
        Breedte
        19.45  cm
        Diepte
        6.2  cm
        Aantal producten
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Brutogewicht
        0.5  kg
        Nettogewicht
        0.303  kg
        Gewicht van de verpakking
        0.197  kg

      • Afmetingen van het product

        Hoogte
        21  cm
        Breedte
        18.7  cm
        Diepte
        5  cm
        Gewicht
        0.271  kg

      • Accessoires

        Audiokabel
        Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=1,2 m
        Snelstartgids
        Ja
        Oplaadsnoer
        USB-C-kabel, 500 mm

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Wit
        Draagstijl
        Hoofdband
        Opvouwbaar ontwerp
        Plat/compact opvouwbaar
        Materiaal op het oor
        Textiel
        Oorpasvorm
        Voor over het oor
        Type oorschelp:
        Gesloten achterkant

      • Telecommunicatie

        Microfoon voor oproepen
        1 mic

      • ANC-functies

        ANC-technologie
        Hybride
        Bewustzijnsmodus
        Ja
        Microfoon voor ANC
        4 mic
        ANC (Active Noise Canceling)
        Ja

      • Spraakassistent

        Compatibel met de spraakassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistent
        Activering van de spraakassistent
        Druk op ANC-knop
        Ondersteuning voor de spraakassistent
        Ja

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

