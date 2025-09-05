Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
TAH7508WT/97
Laat u meeslepen
Of u nu werkt of van uw vrije tijd geniet, met deze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking vliegen uw dagen voorbij! Dankzij de adaptieve ruisonderdrukking en de comfortabele pasvorm over het oor wordt u geen seconde afgeleid. Geniet van rijk, gedetailleerd geluid en een lagevertragingsinstelling voor games en films.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Draadloze koptelefoon voor over het oor
totaal
recurring payment
Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.
De ronde oorschelpbevestiging en het slanke model geven deze over-ear koptelefoon een opvallende stijl. De oorschelpen met memoryfoam bieden ook bij lange luistersessies optimaal comfort en kunnen plat worden gevouwen en naar binnen worden gedraaid, zodat je ze eenvoudig in een zak of tas opbergt.
Geniet van rijk geluid uit de 40mm-drivers en goede passieve geluidsisolatie dankzij de over-ear pasvorm. Als je optimaal wilt genieten van je favoriete baslijnen zonder het volume te verhogen, activeer je gewoon Dynamic Bass via de multifunctionele knop of de Philips Headphones-app.
U kunt een hele dag lang naar muziek luisteren, zelfs als ruisonderdrukking is ingeschakeld. Volledig opladen duurt slechts 2 uur via USB-C en een snelle oplaadbeurt van 15 minuten geeft u 3 uur extra. U kunt ook een USB-C-kabel gebruiken om een smart-apparaat met een USB-C-poort aan te sluiten.
Je stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Een speciale microfoon pikt het geluid van je stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om je heen onderdrukt.
Geavanceerde Bluetooth-connectiviteit biedt een stabielere verbinding voor naadloos streamen en u kunt verbinding maken met twee Bluetooth-apparaten (iOS of Android) tegelijk. Geniet van uw afspeellijst of luister ononderbroken naar uw favoriete podcast zonder vervelende onderbreking van het geluid.
Ben je ooit vergeten je koptelefoon uit te zetten? Stel een timer in met onze app en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Met de app kun je ook aangesloten apparaten beheren en adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen en zelf het niveau bepalen. Bovendien zijn er diverse presets voor geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts!
Van muziek tot podcasts, met deze draadloze koptelefoon haalt u alles uit uw favoriete audio! Geniet van warm en gedetailleerd geluid met een rijke bas uit de grote drivers, die zijn afgestemd op het unieke geluid van Philips.
Geluid
Connectiviteit
Omdoos
Comfort
Vermogen
Afmetingen van de verpakking
Afmetingen van het product
Accessoires
Ontwerp/Design
Telecommunicatie
ANC-functies
Spraakassistent
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.