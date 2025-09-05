Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen

Ben je ooit vergeten je koptelefoon uit te zetten? Stel een timer in met onze app en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. Met de app kun je ook aangesloten apparaten beheren en adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen en zelf het niveau bepalen. Bovendien zijn er diverse presets voor geluidsstijlen: 'Voice' is ideaal voor podcasts!