Tot 50 uur afspeeltijd met snel opladen

Dankzij een afspeeltijd van tot wel 50 uur kun je met deze draadloze koptelefoon heel wat afspeellijsten beluisteren. Je kunt de koptelefoon in slechts 2 uur volledig opladen via USB-C en na 15 minuten opladen heb je genoeg stroom om nog eens 10 uur muziek te kunnen afspelen.