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STH5030/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Alles (2)
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
Moet het waterreservoir van mijn Philips-kledingstomer na gebruik worden geleegd?
De Philips-kledingstomer laat vlekken achter op kleding
Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
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