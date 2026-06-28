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STH5030/80
Ideaal voor delicate kleding en lastige plooien
Stijlvol, gestroomlijnd ontwerp en gebruiksvriendelijk
Handig, kan mee op reis en eenvoudig op te bergen
De Philips Handstomer 5000 is klaar om te stomen wanneer u dat bent. Stel gewoon de kop af om kleding op een kleerhanger of een plat oppervlak te stomen, en u kunt beginnen. Dankzij de verstelbare kantelbare kop kan de handstomer gemakkelijk mee op reis en is hij thuis weer snel opgeborgen.
De Philips Handstomer 5000 is super gebruiksvriendelijk en warmt op in slechts 35 seconden. Vergeet het opzetten van die grote onhandige strijkplank maar, die hebt u niet meer nodig. Stoom gewoon uw kleding en maak die kreukvrij op hangers of een plat oppervlak: de klus is zo geklaard.
Met de Philips Handstomer 5000 kunt u alles in uw kledingkast dat kan worden gestreken ontdoen van irritante kreukels. Eco is de ideale energiebesparende standaardinstelling en Max, met een hogere stoomsterkte, is geweldig voor moeilijkere kreukels en stoffen zoals katoen.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
YvetteM
28/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Handy Steamer!
I’ve been really impressed with the Philips 5000 Series Handheld Steamer. It heats up quickly, is lightweight and easy to use, and removes creases with minimal effort. It’s perfect for freshening up clothes without having to get the ironing board out, and the compact design makes it great for storing or taking away when travelling. A really handy addition to my routine.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
LozamsS
25/06/2026
United Kingdom
Onderdeel van promotie
This is perfect!
This is perfect! What I love most about the steamer is that its so easy to travel with. It's easy to use and you can literally use it anywhere. To me it feels well built and there are no issues I have ran into. I recieved this item for free to review, however, I would purchase this even more so when it is on offer.
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Deze review is gemaakt voor 5000 Series STH5030/80 Handheld Steamer
Getest met de bacterie-/giststammen: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231^Getest met de mijtsoort: Dermatophagoides farinae (volwassen mannelijke en vrouwelijke mijten en nimfen).
Het vermogen van 1400 W is gebaseerd op een apparaat dat is aangesloten op een stopcontact van 240 V. Het daadwerkelijke vermogen kan verschillen, afhankelijk van de spanning.