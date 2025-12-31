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Alle series

  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing
  • Compacte en opvouwbare oplossing

3000-serieHandstomer

STH3010/70

Compacte en opvouwbare oplossing
Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudig kreukels verwijderen, zowel thuis als onderweg

Compacte en opvouwbare oplossing

  • Compact en opvouwbaar

  • Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar

  • 1000 W, tot 20 g/min.

  • Geen strijkplank nodig

Compacte en opvouwbare stomer, eenvoudig te gebruiken en op te bergen

Compacte en opvouwbare stomer, eenvoudig te gebruiken en op te bergen

Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.

Klaar voor gebruik in slechts 30 seconden

Klaar voor gebruik in slechts 30 seconden

Klaar om te beginnen met stomen in slechts 30 seconden. Het lampje geeft aan wanneer u kunt beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Geen wachttijd, geen gedoe.

1000 W met tot 20 g/min continue stoom

1000 W met tot 20 g/min continue stoom

Onze handstomer levert tot 20 g/min continue stoom, dankzij de 1000 W. Voor snel en gemakkelijk stomen.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. 10 seconden stationair getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.