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STH3010/70
Compact en opvouwbaar
Binnen ˜30 seconden gebruiksklaar
1000 W, tot 20 g/min.
Geen strijkplank nodig
Onze handstomers uit de 3000-serie hebben een licht, compact en opvouwbaar ontwerp, zodat u ze altijd en overal kunt gebruiken. Het is de ideale metgezel om thuis of onderweg eenvoudig en snel kleding bij te werken.
Klaar om te beginnen met stomen in slechts 30 seconden. Het lampje geeft aan wanneer u kunt beginnen, zodat u in een mum van tijd klaar bent. Geen wachttijd, geen gedoe.
Onze handstomer levert tot 20 g/min continue stoom, dankzij de 1000 W. Voor snel en gemakkelijk stomen.
Recensies
10 seconden stationair getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.