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STH3010/70
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Handleiding belangrijke informatie
Alles (2)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Is de Philips-kledingstomer veilig voor alle soorten kleding?
De Philips-kledingstomer laat vlekken achter op kleding
Mijn Philips-kledingstomer produceert geen stoom
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