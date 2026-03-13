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Kledingstomer uit de 3000-serie Met kantelbaar StyleBoard
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STE3170/80
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EDC_STE31XX - English (US)
User manual_STE3170_UM_EU9_[02367]
Alles (8)
Moet ik de instellingen van mijn Philips-stomer met standaard per kledingstuk aanpassen?
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Er lekt water uit de voet van mijn Philips-kledingstomer met standaard
Hoe moet ik mijn Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing ontkalken?
Moet ik de mat of de strijkplankhoes van mijn Philips-stomer met standaard wassen?
Het witte LED-lampje van mijn Philips-stomer met standaard knippert
Er komt een krakend geluid uit mijn Philips-kledingstomer met standaard
De slang van mijn Philips-alles-in-één-strijkoplossing en stomer met standaard wordt warm tijdens gebruik
Er druppelt water uit de stoomkop van mijn Philips-kledingstomer met standaard
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