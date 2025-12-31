Eenvoudig dagelijks ontkreuken

Dankzij de geïntegreerde strijkplank en de grote spitse stoomkoker van de Philips Stand Steamer uit de 3000-serie, bent u minder tijd kwijt aan het ontkreuken van uw outfits. Houd uw garderobe vrij van bacteriën* en voeg een frisse geur toe met de MyEssence-infuser.