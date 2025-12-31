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Alle series

  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken
  • Eenvoudig dagelijks ontkreuken

Kledingstomer uit de 3000-serieMet kantelbaar StyleBoard

STE3170/80

Eenvoudig dagelijks ontkreuken
Dankzij de geïntegreerde strijkplank en de grote spitse stoomkoker van de Philips Stand Steamer uit de 3000-serie, bent u minder tijd kwijt aan het ontkreuken van uw outfits. Houd uw garderobe vrij van bacteriën* en voeg een frisse geur toe met de MyEssence-infuser.
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Kantelbaar StyleBoard voor betere resultaten

Eenvoudig dagelijks ontkreuken

  • Kantelbaar StyleBoard

  • 3 stoominstellingen

  • Puntige metalen stoomplaat

  • Vermogen van 2000 W

Gemakkelijk kantelbaar StyleBoard voor betere resultaten

Gemakkelijk kantelbaar StyleBoard voor betere resultaten

Het kantelbare StyleBoard biedt betrouwbare ondersteuning tijdens het stomen. Pers de stof tussen stoomplaat en bord voor gemakkelijker stomen met frisse resultaten van boord tot zoom.

Warmt op in minder dan 60 seconden, zodat u in een mum van tijd klaar bent

Warmt op in minder dan 60 seconden, zodat u in een mum van tijd klaar bent

Wanneer u de stomer nodig hebt, is die in minder dan 60 seconden klaar voor gebruik. Ideaal als u op het laatste moment uw outfit wijzigt.

MyEssence, verfris uw kleding met uw favoriete geuren

MyEssence, verfris uw kleding met uw favoriete geuren

Met onze innovatieve MyEssence-infuser kunt u uw kleding met uw favoriete geuren opfrissen wanneer u wilt.

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Getest door extern instituut op E. coli, S. aureus, C. albicans met 1 minuut stomen