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STE3170/80
Kantelbaar StyleBoard
3 stoominstellingen
Puntige metalen stoomplaat
Vermogen van 2000 W
Het kantelbare StyleBoard biedt betrouwbare ondersteuning tijdens het stomen. Pers de stof tussen stoomplaat en bord voor gemakkelijker stomen met frisse resultaten van boord tot zoom.
Wanneer u de stomer nodig hebt, is die in minder dan 60 seconden klaar voor gebruik. Ideaal als u op het laatste moment uw outfit wijzigt.
Met onze innovatieve MyEssence-infuser kunt u uw kleding met uw favoriete geuren opfrissen wanneer u wilt.
Recensies
Getest door extern instituut op E. coli, S. aureus, C. albicans met 1 minuut stomen