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Niet meer leverbaar
Zweetbestendig en wasbaar
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor de sportliefhebber. Hij is gemaakt van waterbestendige en antimicrobiële materialen, en beschikt over een snoer dat u langer of korter kunt maken. Dit maakt deze hoofdtelefoon ideaal voor gebruik in combinatie met een sportarmband of voor algemeen gebruik.
Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de kraan
Flexibele lichtgewicht nekband voor een optimale pasvorm - ontworpen voor het sporten
Dankzij de stijlvolle microfoon en controller kunt u praten, luisteren en uw iPod/iPhone/iPad op afstand bedienen.
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3.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Macmcgill
12/05/2013
United Kingdom
Awesome
Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset
RG123
16/08/2014
United Kingdom
Failed within 4 weeks...
Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.
Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset
Deze review is gemaakt voor SHQ4007 Sports neckband headset