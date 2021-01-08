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Niet meer leverbaar
SHP8900/00
Fantastisch, helder geluid
Comfortabele en volledig instelbare hoofdtelefoons met neodymium-luidsprekerdrivers leveren een fantastisch, helder geluid en een brede frequentierespons
Ongeëvenaard
Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.
Met aandacht voor de kleinste details hebben de geluidstechnici het ontwerp voorzien van een aansluitmechanisme dat voorkomt dat de afneembare kabel per ongeluk losraakt.
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3.0
van 5
6
Reviews & awards
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Voordelen
Great driver, not easy to find
Nadelen
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-01-08
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-01-08
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Datum gebruik 2021-08-02
Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones
Datum gebruik 2021-08-02